POL-HL: HL_ BAB A226_Dänischburg / Auffahrunfall mit vier verletzten Personen

Lübeck (ots) – Am Dienstagmorgen (25.04.2017) kam es auf der Bundesautobahn A226 zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Auf der A 226, Fahrtrichtung Bad Schwartau, kam es in Höhe Dänischburg zu einem Stau. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hat der 38-jährige Fahrer eines mit Kies beladenen Lkw das Stauende zu spät erkannt und fuhr auf den am Staunende befindlichen Pkw Seat Ibiza auf. Der Pkw Seat wurde dadurch auf die Überholspur geschleudert. In der Folge fuhr der mit Kies beladene Lkw auf einen weiteren Lkw auf und schob diesen mit zwei weiteren Lkw zusammen. Das Führerhaus des unfallverursachenden Lkw fing Feuer, der eingeklemmte Fahrer musste durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Der schwer verletzte 38-jährige wurde mit Brandverletzungen in eine Lübecker Klinik gebracht. Die in dem Pkw Seat befindliche 21-jährige Lübeckerin wurde, ebenfalls schwer verletzt, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lkw, auf den der mit Kies beladene Lkw aufgefahren war, wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Sein Beifahrer war nur leicht verletzt und musste nicht in die Klinik. Die BAB 226 war im Zuge der Bergungsarbeiten zunächst komplett gesperrt. Ab zirka 09.15 Uhr konnten die Fahrspuren Richtung Travemünde wieder freigegeben werden, die Fahrspuren in Richtung Bad Schwartau waren gegen 12.15 Uhr wieder frei. Auch der Bahnverkehr über die A226 musste kurzzeitig eingestellt werden. Ab 08.38 Uhr wurde die Bahnsperrung wieder aufgehoben.

Quelle: presseportal.de