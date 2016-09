POL-HL: HL_ Bundesautobahn A1 _ Höhe Kreuz Lübeck / Auffahrunfall mit fünf verletzten Personen

Lübeck (ots) – Drei Pkw und ein Lkw mit Anhänger befuhren am Dienstag, 20.09.2016, hintereinander den rechten Fahrstreifen der BAB A1. Die Fahrerin des hinteren Fahrzeuges bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge ihre Fahrt verzögerten, fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf und schob diesen und die beiden davor fahrenden Fahrzeug ineinander. Den Ermittlungen des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz zufolge befuhr eine 79-jährige Frau aus Hamburg mit ihrem Skoda Fabia den rechten Fahrstreifen der BAB A1 in Richtung Hamburg. Vor ihr fuhr ein VW Golf Kabriolett mit Ratzeburger Kennzeichen, davor ein VW Golf Variant aus Wismar und davor ein niederländischer Lkw Scania mit Anhänger. Aufgrund zähfließenden Verkehrs verringerte der 41-jährige Berufskraftfahrer in dem Lkw kurz vor dem Autobahnkreuz Lübeck die Geschwindigkeit auf zirka 70 km/h, die beiden dahinter fahrenden Fahrzeuge verzögerten ihre Fahrt ebenfalls. Die Fahrerin des Skoda bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr um 17.02 Uhr auf den Ratzeburger Golf auf. Dieser wurde dadurch auf den Wismarer Golf aufgeschoben, und dieser wiederum wurde auf den Anhänger des Lkw geschoben. Die Fahrerin des Skoda und ihr 77-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in eine Lübecker Klinik gebracht. Die 27-jährige Fahrerin des VW Golf mit Ratzeburger Kennzeichen wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Lübecker Klinik gebracht. Der 37-jährige Fahrer des VW Golf aus Mecklenburg Vorpommern und seine 38-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Kraftfahrer in dem Lkw blieb unverletzt. Sämtliche Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Anhänger des Lkw war lediglich am rechten Rücklicht beschädigt. Die Schadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen beträgt zusammen zirka 10.000 Euro. Die durch ausgetretene Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn an der Unfallstelle musste mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Um 19.06 Uhr waren die Fahrbahnen wieder frei.

Quelle: presseportal.de