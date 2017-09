Lübeck (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (03.09.2017) wurde eine Spielhalle in der Straße Peterhof überfallen. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge betrat eine maskierte, männliche Person gegen 02.45 Uhr die Spielhalle in der Straße Peterhof. Der Täter hielt eine Pistole in der Hand und forderte Geld. Dann legte er eine mitgeführte Tasche auf den Tresen, in die die Spielhallenaufsicht einen geringen Geldbetrag hineinlegte. Daraufhin verließ der Mann die Spielothek und flüchtete in Richtung Nowgorodstraße. Die Ermittlungen zu diesem Raubdelikt werden bei dem Kommissariat 13 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion geführt. Die Ermittler sind auf der Suche nach etwaigen Zeugen dieses Vorfalls und fragen: Wer hat in der betreffenden Zeit eine männliche Person im Bereich der Straßen Peterhof / Nowgorodstraße gesehen, auf die folgende Beschreibung passen könnte: – Männlich – Dunkel gekleidet, dunkle Kopfbedeckung – Schlank – Sporthose mit seitlichem, hellen Streifen – Helle Schuhe – mit bei sich geführter Tasche Hinweise zu dem flüchtigen Täter werden unter 0451 – 1310 vom K 13 der Kriminalpolizei in Lübeck entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de