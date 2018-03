Lübeck (ots) – In den frühen Morgenstunden (14.03.2017) verunglückte aus noch ungeklärter Ursache ein BMW Kabriolett auf der Bundesautobahn A1 Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Moisling und Lübeck Zentrum. Der oder die Fahrer/-in entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort und ließ das stark beschädigte Fahrzeug zurück. Kurz nach 04:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf ein verunfalltes Fahrzeug auf der Bundesautobahn A1. Die alarmierten Polizeieinsatzkräfte stellten an der Unfallstelle lediglich einen stark beschädigten schwarzen Lübecker BMW fest, der auf dem Seitenstreifen stand, jedoch keinen Fahrer-/in. Auf der gesamten Fahrbahn verteilt lagen Trümmerteile des Fahrzeugs. Die Schutzplanken waren auf einer Länge von circa 28 Meter beschädigt. Während der Unfallaufnahme, Bergungs- und umfangreichen Reinigungsarbeiten der Verkehrsunfallstelle musste die Bundesautobahn A1 bis 9:00 Uhr in Fahrtrichtung Norden ab der Anschlussstelle Moisling voll gesperrt werden. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr wurde von den Polizeibeamten um- und abgeleitet. An dem deformierten BMW Kabriolett entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 15.000 Euro. Das Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier Scharbeutz stellte den PKW bis zum Abschluss der Ermittlungen sicher und ließ es durch ein Abschleppunternehmen einschleppen. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Ob sich der oder die Fahrer/-in bei dem Verkehrsunfall verletzte, bleibt nach derzeitigen Erkenntnissen ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenaufruf: Im Zuge der Ermittlungsarbeit sucht das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der flüchtigen Person machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Tel.: 04524-70770 entgegen.

Quelle: presseportal.de