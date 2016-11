POL-HL: HL_Blankensee / Pkw kommt von der Fahrbahn ab und bleibt auf dem Dach liegen

Lübeck (ots) – Ein stadteinwärts fahrender Pkw Audi A6 kam am Montag, 28.11.2016, in Höhe Flugplatz von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Herzogtum Lauenburg mit dem Pkw Audi A6 die Bundesstraße 207 stadteinwärts. Gegen 08.15 Uhr wurde von Zeugen beobachtet, dass der Audi ins Schlingern geriet. Offenbar bei dem Versuch des Gegenlenkens kam der Pkw dann von der Fahrbahn ab und geriet linksseitig der Fahrbahn in den Graben, wo er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der leicht verletzte, allein in dem Fahrzeug befindliche 18-jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht, der Audi musste mit einem Abschleppfahrzeug abtransportiert werden. Für den Zeitraum der Bergung musste die B 207 für zirka 20 Minuten voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de