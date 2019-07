Lübeck (ots) – Zwei Funkwagenbesatzungen des 2. Polizeirevieres Lübeck wurden am Samstag (29.06.2019) um 13.45 Uhr gemeinsam zu einem Einsatz entsandt, als ihnen bei einer Lichtzeichenanlage in der Ziegelstraße von einer männlichen Person mit beiden Händen unmissverständlich beleidigende Gesten entgegengestreckt wurden. Die Beamten verständigten sich auf Arbeitsteilung: eine Funkwagenbesatzung setzte ihre beabsichtigte Einsatzfahrt fort, die andere kümmerte sich um den wenig freundlichen Lübecker. Dieser versuchte, sich den ihn erwartenden polizeilichen Maßnahmen noch durch Flucht zu entziehen, die dafür erforderliche Grundschnelligkeit war ihm jedoch auch nicht gegeben. Der Lübecker konnte sich nicht ausweisen. Die Funkwagenbesatzung fuhr daher mit ihm zu seiner Wohnanschrift im Lübecker Stadtteil Buntekuh, um Einsicht in seinen Personalausweis zu nehmen. Bei dieser Maßnahme fiel dem jungen Mann schließlich auch noch eine Tüte mit Cannabisblüten aus der Tasche. Den 20-jährigen Lübecker erwarten daher jetzt strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten BTM-Besitzes und wegen Beleidigung. Diesen Ärger hätte er sich ersparen können…

Quelle: presseportal.de