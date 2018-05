Lübeck (ots) – Die Besatzung eines Funkwagens vom 4. Polizeirevier bewies am Montagabend (30.04.2018) einen guten Riecher, als sie um 18.00 Uhr beschloss, in der Lübecker Ziegelstraße einen Opel Corsa zu kontrollieren. Zunächst stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ferner fiel den Beamten auf, dass der Lübecker Anzeichen für den vorausgegangenen Konsum von Cannabisprodukten aufwies. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe fällig. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges nahmen die Beamten natürlich auch die Kennzeichen des Fahrzeuges in Augenschein: Diese waren nach Diebstahl im Dezember 2017 zur Fahndung ausgeschrieben. Der Beschuldigte erklärte den Beamten, die Kennzeichen vor drei Monaten von einem Bekannten gekauft zu haben. Dass die Kennzeichen aus einem Diebstahl stammten, war dem 28-jährigen bei dem Kauf bekannt. Nachdem der Beschuldigte den Beamten gegenüber erklärte, dass er das Fahrzeug auch weiterhin benötigen würde, um seine Kinder täglich damit abzuholen, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Das Fahrzeug musste daher eingeschleppt werden; der Corsa steht bis auf weiteres auf dem Betriebshof des Abschleppunternehmers. Auf den 28-jährigen kommt ein umfangreiches Strafverfahren zu. Gegen den Lübecker wird wegen Urkundenfälschung, wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne die erforderliche Erlaubnis, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Steuerhinterziehung sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

Quelle: presseportal.de