Lübeck (ots) – Auf dem Gelände einer Firma in der Schwertfegerstraße kam es am Mittwochvormittag (19.10.2016) zu einem Unfall. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befand sich ein 52-jähriger Mann zwecks Durchführung von Arbeiten auf einem Dach. Um 08.35 Uhr stürzte der Mann durch das Dach aus zwölf Metern Höhe in die Tiefe. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Lübecker Klinik gebracht, wo er wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag.

Quelle: presseportal.de