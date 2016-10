POL-HL: HL_Buntekuh / Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am Samstagnachmittag (15.10.2016) kam es auf dem Padelügger Weg zu einem Unfall, bei dem ein 48-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Fahrer einer Kawasaki ZX-10 den Padelügger Weg in Richtung Kieler Straße. Als er von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, zog von diesem Fahrstreifen plötzlich ein Pkw auf den rechten Fahrstreifen. Der Kradfahrer aus dem Kreis Bad Oldesloe wich nach rechts aus, stieß gegen den Randstein und prallte auf den Asphalt. Er rutschte einige Meter auf der Fahrbahn entlang und zog sich verschiedene Verletzungen zu. Der bisher noch unbekannte Fahrer des unfallverursachenden Pkw fuhr im Anschluss auf die Autobahn A1 in Richtung Norden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Pkw Ford Kombi gehandelt haben. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 0451-1310 dem 2. Polizeirevier in Lübeck mitzuteilen.

Quelle: presseportal.de