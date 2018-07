Lübeck (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag (25.07.) meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Hund in einem VW Caddy stark hechelte, das Fenster nur ein Schlitz geöffnet war und eine Überhitzung des Hundes drohte. Bei Außentemperaturen von über 34 Grad ließ ein Hundehalter gestern gegen 13.45 Uhr im CITTIPARK in Lübeck im dortigen Parkhaus seinen Hund im Auto zurück. Der Hund befand sich in dem geschlossenen Fahrzeuginneren eines VW-Caddy aus Sonderhausen. Das Fenster nur einen Spalt geöffnet. Der Fahrzeughalter wurde im CITTIPARK mehrfach ausgerufen, konnte jedoch, auch über einen längeren Zeitraum, nicht erreicht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten schlugen daraufhin die linke hintere Scheibe ein. Der Hund konnte aus dem Fahrzeug befreit werden, er wurde zum 2. Polizeirevier Lübeck verbracht und dort versorgt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der Hund dem Halter wieder übergeben worden. Die Polizeibeamten des 2. Polizeireviers Lübeck ermitteln wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz gegen den Hundehalter. Das Auto kann für einen Hund zur tödlichen Falle werden. Wer sein Tier bei Hitze im geschlossenen Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos und verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Den Wagen im Schatten abzustellen und ein offener Fensterschlitz reichen nicht aus. Bitte lasst Eure Vierbeiner bei dieser Hitze nicht im Auto !! Vanessa von Hahn

Quelle: presseportal.de