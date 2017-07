POL-HL: HL_Innenstadt / Amphibienbus treibt gegen eine Brücke

Lübeck (ots) – Nach einem technischen Defekt trieb der in Lübeck als Touristenattraktion im Einsatz befindliche Amphibienbus am Samstag, 08.07.2017, um 16.10 Uhr gegen eine Brücke. Den bisherigen Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei zufolge beabsichtigte der 45-jährige Fahrzeugführer des Amphibienbusses eine wasserseitige Nord/Süd-Unterquerung der Holstentorbrücke. Noch im Holstenhafen versagte die Steuerung des Fahrzeuges und die Elektrik fiel aus. Im Verlauf der engen Brückendurchfahrt stieß der Bus gegen das Brückenfundament. Dabei wurden die rechte A-Säule, die Frontscheibe und die vordere, rechte Seitenscheibe des Busses beschädigt. Zwei auf der vorderen Sitzbank befindliche Passagiere wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Die 42 Fahrgäste des Busses wurden im Bereich „An der Obertrave“ durch die Rettungskräfte über eine Leiter an Land geholt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Bus zum Zwecke der Untersuchung von Unfallursache- und hergang beschlagnahmt. Der Bus wurde mit einem Mehrzweckboot der Feuerwehr zu seiner Einfahrstelle geschleppt und dort gegen 20.00 Uhr von einem Abschleppunternehmen aus dem Wasser gezogen.

Quelle: presseportal.de