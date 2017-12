Lübeck (ots) – Von der Außenmauer eines Restaurants in der Lübecker Kapitelstraße wurde ein rundes Metallschild entwendet. Das Metallschild trägt den Aufdruck „Paulaner München“ und wirbt damit für den Namen des in der Nähe des Lübecker Doms befindlichen Lokals. Das Schild hat einen Durchmesser von zirka 50 Zentimeter und ein Gewicht von zirka 25 Kilogramm. Den Betreibern des Restaurants zufolge war das Schild nicht nur mit zwei Schrauben an der Mauer befestigt, sondern zusätzlich auch noch verklebt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Montag (04.12.17, 23.00 Uhr) bis Dienstag (05.12., 18.30 Uhr) eingegrenzt werden. Den Wert des Schildes beziffern die Geschädigten auf zirka 2000,- Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern werden vom 1. Polizeirevier in Lübeck (0451 – 131-6145) oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de