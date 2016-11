POL-HL: HL_Innenstadt / Folgenschwere Verwechslung zweier Kanister

Lübeck (ots) – Zwei offenbar zum Verwechseln ähnliche Kanister führten in einer Gaststätte in der Lübecker Innenstadt zu schweren Verletzungen bei zwei Gästen. In Begleitung einer Gruppe von Arbeitskollegen hielten sich zwei 49- und 40-jährige Frauen aus Mecklenburg Vorpommern im Rahmen einer Weihnachtsfeier in einer Lübecker Gaststätte in der Straße „An der Obertrave“ auf. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte die 40-jährige lediglich einmal von dem Becher Met probieren, den der Lebensgefährte ihrer Kollegin sich bestellt hatte. Als diese sofort das Gesicht verzog, probierte die Kollegin, die dies lediglich für einen Scherz hielt, ebenfalls von dem Becher. Beide Frauen fassten sich an die Brust und rannten auf die Toilette, wo sie sich sofort erbrachen. Es stellte sich heraus, dass dem Mann versehentlich Grillreiniger statt Met serviert worden war. Sowohl die Kanister als auch die darin befindlichen Flüssigkeiten sahen sich täuschend ähnlich, und so war der Kanister mit dem Grillreiniger wohl zwischen die Behälter mit Lebensmitteln geraten. Beide Frauen wurden mit inneren Verletzungen in Lübecker Kliniken gebracht. Vonseiten des 1. Polizeireviers in Lübeck wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: presseportal.de