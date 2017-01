POL-HL: HL_Innenstadt / Mit Messerstich verletzte Person in der Clemensstraße

Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.01. auf den 22.01.2017) kam es vor einer Gaststätte in der Lübecker Clemensstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bei der Auseinandersetzung zwischen den beiden 26 und 22 Jahre alten Kontrahenten ging es um den angeblichen Diebstahl eines Handys. Der Streit verlagerte sich gegen 03.25 Uhr auf die Straße vor der Gaststätte und wurde dort handgreiflich. Im Verlauf dieses Streits wurde dem älteren der beiden Männer von dem Jüngeren ein Messerstich in den Bauch versetzt. Der 26-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde von den eingesetzten Polizeikräften dem Lübecker Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,07 Promille. Die Ermittlungen im vorliegenden Fall hat das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizeiinspektion übernommen.

Quelle: presseportal.de