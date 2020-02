Bundespolizei fasst mutmaßlichen Schleuser bei Forst Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schleuser mit einer sechsköpfigen Familie im Auto bei einer Kontrolle auf einer Bundesstraße bei Forst aufgegriffen. Der 37-jährige Fahrer sei am Sonntagmittag festgenommen worden, teilte die Behörde am Montag mit. Die Familie aus Russland - ein 32-Jähriger,

Straßenglätte führt zu Unfall auf A7 Straßenglätte nach einem Hagel- und Graupelschauer ist offenbar ursächlich für einen Unfall auf der A7 gewesen. Wie die Polizei berichtete, waren mindestens sechs Fahrzeuge am Montagmittag gegen 13 Uhr an dem Unfall zwischen Neumünster Nord und der Abfahrt zur A215 beteiligt. Fünf Personen wurden le

Günther: CDU darf inhaltliche Fragen nicht ausblenden Die Thüringen-Krise und der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer aus der CDU-Spitze erhitzen die Gemüter auch in Schleswig-Holstein. "Neben Personalfragen sollten wir inhaltliche Fragen nicht ausblenden", sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Montag in Kiel. Er hatte selbst mit Äu

Sturmflut in Nordfriesland: "Land unter" auf den Halligen Geschlossene Fluttore, überflutete Anleger und "Land unter" auf den Halligen - am Montagnachmittag ist es an der nordfriesischen Küste zur einer Sturmflut gekommen. Unter anderem standen die Fähranleger in Dagebüll und Wyk auf Föhr unter Wasser. Auf den Halligen hieß es "Land unter". Fährfahrten nac

Windböe erfasst Kleintransporter: Kollision mit Sattelzug Ein Kleintransporter ist am Montagmorgen auf der A 24 beim Überholen von einer Windböe erfasst worden und mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Wagen kollidierte zwischen den Anschlussstellen Meyenburg und Pritzwalk auch mit der Mittelschutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kippte

U-Bahn fährt durch umgestürzten Baum: Leichter Sachschaden Auf der Hamburger U-Bahnlinie U1 ist am Montagnachmittag ein Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Fahrer und Fahrgäste seien bei dem Unfall zwischen den Haltestellen Buchenkamp und Ahrensburg West (Kreis Stormarn) unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Süd in Lübeck.

54-Jährige bei Unfall auf B77 lebensbedrohlich verletzt Auf der B77 ist es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Brinjahe und Barlohe bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden zwei Personen verletzt. Nach ersten Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft war eine 54 Jahre alte Fahrerin mit F

Noch 75 Krankenhäuser im Norden Mehr als 5400 Ärzte praktizieren derzeit in Schleswig-Holstein. Dabei ist der Anteil der Hausärzte im vergangenen Jahr leicht gesunken, wie aus einem am Montag veröffentlichten "Faktenpapier" des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) hervorgeht. Demnach blieb die Zahl der Krankenhäuser mit 75 an 114 Sta

Wetter in Deutschland: Sturmtief "Sabine" verursacht zahlreiche Stromausfälle Sturmtief "Sabine" zieht über Deutschland hinweg. Der Bahnverkehr war eingestellt, Flüge entfielen, Bäume stürzten auf Straßen. In mehreren Regionen mussten Zehntausende ohne Strom auskommen. Das Orkantief "Sabine" hat in mehreren Regionen Deutschlands für Stromausfälle gesorgt. Zehntausende Haushal