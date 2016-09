POL-HL: HL_Innenstadt / Polizeiliche Suche nach psychisch krankem Mann

Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (28.09.2016) erhielt das 3. Polizeirevier in Lübeck die Mitteilung, dass ein psychisch kranker Mann einem Bekannten gegenüber um 16.45 Uhr angekündigt hätte, dass er völlig betrunken sei und eine Schusswaffe besitze. Der Betrunkene nannte seinem Bekannten auch seinen derzeitigen Aufenthaltsort in der Lübecker Innenstadt. Nachdem er dort von Polizeikräften nicht angetroffen werden konnte, wurden die Fahndungsmaßnahmen intensiviert. Gegen 22.00 Uhr wurde der gesuchte Mann in seiner Wohnung in Kücknitz angetroffen. Er öffnete den Polizeikräften die Tür, war kooperativ und leistete keinen Widerstand. Die Beamten brachten ihn in eine Lübecker Klinik, wo die stationäre Aufnahme erfolgte. Die angebliche Schusswaffe konnte in der Wohnung des Mannes nicht gefunden werden.

Quelle: presseportal.de