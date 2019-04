Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (15.04.2019) kam es in der Breiten Straße in Lübeck zu einem Raubdelikt, bei dem einer 58-jährigen Frau ihre um den Hals hängende Tasche entrissen wurde. Gegen 15.10 Uhr befand sich die Geschädigte des Raubes in der Breiten Straße auf Höhe des Marktes. Sie schaute sich auf der Suche nach Fotomotiven die Häuserfassaden im Bereich des Marzipangeschäftes an, als sie plötzlich einen Schlag von hinten gegen ihre Schulter verspürte. Im gleichen Moment, als die Dame aus dem Kreis Stormarn noch den drohenden Sturz zu verhindern versuchte, wurde ihr die um den Hals gehängte, graue Umhängetasche entrissen, in der sich unter anderem auch eine schwarze Ledergeldbörse, eine Digitalkamera Sony Alpha 6500 mit Objektiv (Sony SEL PZ 18-200), ein älteres Mobiltelefon und eine Brille mit bronzefarbenen Bügeln in einem blauem Kunststoff-Etui befanden. Als die 58-jährige sich umdrehte, konnte sie den vermeintlichen Täter nicht mehr erblicken. Es machten sich auch keine Zeugen bemerkbar, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben könnten. Auch die Absuche der näheren Umgebung blieb den Ausführungen der Geschädigten zufolge ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu dem beschriebenen Raub werden bei dem Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Zeugen dieser Raubtat werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit dem K 13 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de