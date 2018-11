Lübeck (ots) – Im Zeitraum vom 05. auf den 06. Oktober 2018 wurden in der Lübecker Innenstadt mehrere große Scheiben eines Kaufhauses am Markt zerkratzt. Jeweils drei Scheiben links- und rechtsseitig des Eingangsbereichs des Modegeschäftes Peek & Cloppenburg mit dem Haupteingang zur Holstenstraße wurden durch bisher unbekannte Täter großflächig mit einem durchgehenden und mehreren einzelnen Kratzern beschädigt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Freitag, 05. 10., 17.00 Uhr, bis Samstag, 06.10., 09.00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt. Zeugen der Straftat werden gebeten, sich unter 0451 – 131-6145 mit dem Ermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de