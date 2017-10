Lübeck (ots) – Bei einer am 26.10.2017 am Lübecker Krähenteich durchgeführten Personenkontrolle fiel einem Beamten eine in einem Gebüsch versteckte Sporttasche auf. Darin befand sich vermutliches Diebesgut, das von Grabstätten auf dem Burgtorfriedhof entwendet wurde. Uniformierte und zivile Polizeibeamte führten am gestrigen Donnerstag im Bereich An der Mauer / Krähenteich Personenkontrollen durch. Hierbei wurde unter anderem eine braun-schwarze Sporttasche aufgefunden, in der sich verschiedene Zahlen, Buchstaben, Ornamente und Reliefs von Grabsteinen sowie Grablaternen befanden. Es wird davon ausgegangen, dass die Gegenstände von Diebstählen auf dem Lübecker Burgtorfriedhof stammen. Die Tasche konnte bisher noch keiner Person zugeordnet werden. Die Diebstähle an den Grabstätten auf dem Burgtorfriedhof werden durch das Kommissariat 11 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion bearbeitet. Die Ermittler fragen: Wer kann etwas zu der Herkunft oder zu dem Besitzer der braun-schwarzen Sporttasche berichten? Wer erkennt auf den Bildern Gegenstände wieder, die von einer Grabstelle entwendet oder abmontiert worden sind? Hinweise werden erbeten an das K11 der Lübecker Kriminalpolizei unter 0451 – 1310.

Quelle: presseportal.de