Lübeck (ots) – Am Neujahrsmorgen (01.01.2019) wurden zwei 25- und 19-jährige Brüder in der Lübecker Altstadt von drei männlichen Personen angegriffen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wurden die beiden Lübecker gegen 09.20 Uhr im Bereich Böttcherstraße / Clemensstraße von drei bisher unbekannten Tätern mit Reizgas attackiert. Einem der Geschädigten war nach dem plötzlichen Angriff noch die Flucht gelungen. Der zweite Geschädigte wurde von den Tätern geschlagen und getreten, auch als er schließlich schon am Boden lag. Nachdem die Täter von ihrem Opfer abgelassen hatten, konnten die Geschädigten von einer Gaststätte aus den Rettungsdienst rufen. Durch die Besatzung eines Rettungswagens wurden den Lübeckern die Augen ausgespült, das geschlagene und getretene Opfer wurde mit verschiedenen Verletzungen einer Lübecker Klinik zugeführt. Die Ermittlungen zu dieser „Gefährlichen Körperverletzung“ werden auf dem 1. Polizeirevier in der Mengstraße geführt. Zeugen dieses Überfalls vom Neujahrsvormittag werden gebeten, sich unter 0451 – 131 – 6145 zu melden.

Quelle: presseportal.de