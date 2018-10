Lübeck (ots) – Ein japanisches Touristenpaar hatte in Lübeck ein wenig die Orientierung verloren. Die Polizei konnte helfen. Der Vorfall ereignete sich am 19. August dieses Jahres. Ein japanisches Touristenpärchen wandte sich hilfesuchend an die Besatzung eines Lübecker Funkwagens der Polizei, weil sie ihr Kreuzfahrtschiff nicht wiederfinden konnten. Die Beamten nahmen sich die Zeit und begannen zu recherchieren. Sie konnten ermitteln, dass das gesuchte Schiff in Travemünde festgemacht hatte. Über andere in der Stadt angetroffene, japanische Touristen konnte schließlich auch das gesuchte Schiff erfragt werden, und so war die Erleichterung über die gefundene Lösung bei den Touristen und bei den Polizisten letztlich nahezu gleich groß. Am heutigen Montag, 29.10.2018, bekam das 1. Polizeirevier in Lübeck Post aus Osaka. Das japanische Ehepaar war mittlerweile zurück in der Heimat. Sie schrieben, dass sie sich auf ihrer Reise mehr und mehr in Deutschland verliebt hatten und wollten sich gern noch einmal für die ihnen zuteil gewordene Hilfe und für die Aktivitäten der Lübecker Polizei bedanken. Eine sehr nette Geste der Dankbarkeit für die nahezu alltägliche Arbeit der Polizei. Vielen Dank dafür.

Quelle: presseportal.de