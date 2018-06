Lübeck (ots) – Der Polizei in Lübeck fiel bei einem Einsatz dieses nahezu neuwertige Fahrrad in die Hände. Bisher konnte das Fahrrad noch keinem Diebstahl und keinem Besitzer zugeordnet werden. Hinweise zu dem Fahrrad oder seinem Besitzer werden vom 1. Polizeirevier in Lübeck (0451 1310) entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de