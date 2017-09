Lübeck (ots) – Auf der Ortsumgehung Stockelsdorf kam es am Sonntagabend (10.09.2017) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zwei Personen wurden schwer und zwei Personen wurden leicht verletzt. Die 48-jährige Fahrerin eines Opel Astra befuhr in Begleitung einer gleichaltrigen Beifahrerin die Kreisstraße 13 (K13) aus Richtung Stockelsdorf kommend in Richtung Kieler Straße. Der 23-jährige Fahrer eines Renault Megane befuhr in Begleitung seiner ebenfalls 23-jährigen Beifahrerin einen Feldweg, der auf Höhe Schwalbenweg in die K 13 einmündet. Den Ermittlungen der Polizei zufolge bog der 23-jährige Lübecker auf die vorfahrtberechtigte Kreisstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es kam um 19.50 Uhr zu einem Zusammenstoß mit dem Opel der 48-jährigen aus Lübeck, bei dem die beiden in Lübeck wohnhaften Frauen in dem Opel schwer verletzt wurden. Fahrer und Beifahrer in dem Renault wurden leicht verletzt. Alle vier Verletzten wurden nach erfolgter Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen einer nahegelegenen Klinik zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die gesamte Zeit der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die K 13 komplett gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 22.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum beschriebenen Unfall werden beim 2. Polizeirevier in Lübeck durchgeführt.

Quelle: presseportal.de