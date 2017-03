POL-HL: HL_Kücknitz / Aufgefundene Katze

Lübeck (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (01.03.2017) wurde in der Straße Rehsprung eine verletzte Katze aufgefunden. Das verletzte Tier wurde vermutlich von einem Auto angefahren. Die Finderin, eine 30-jährige Frau aus Kücknitz, brachte den unkastrierten Kater in die Tierklinik am Tierheim in Kücknitz. Das schwarz-braun gestromte Tier trug kein Halsband, war nicht gechipt und trug auch keinen Hinweis auf Besitzer oder Wohnanschrift. Aufgrund seiner Verletzung konnte es nicht allein laufen. Hinweise auf den Besitzer oder auf einen möglichen Unfall mit dem Tier werden von der Polizeistation Kücknitz unter 0451 – 3003630 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de