POL-HL: HL_Kücknitz / Autofahrer weicht entgegen kommenden Pkw aus und landet in der Hecke

Lübeck (ots) – Am Freitagmittag (16.12.2016) musste ein Autofahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug, das plötzlich ein Wendemanöver über die Fahrspuren des Gegenverkehrs durchführte, ausweichen und kam gegen 12.50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein 19-jähriger Ostholsteiner befuhr am Freitag, 16.12.2016, die rechte von zwei Fahrspuren der Solmitzstraße in Richtung Waldhusener Weg. Ein ihm entgegen kommender, heller Kleinwagen befuhr zur gleichen Zeit die linke der beiden Fahrspuren in Richtung Ostpreußenring. Kurz nach dem Passieren der Lichtzeichenanlage an der dortigen Kreuzung (Solmitzstraße / Kirchplatz) musste der Fahrer des ostholsteiner VW Golf plötzlich erkennen, dass die entgegen kommende Autofahrerin ihr Fahrzeug über beide Fahrspuren des Gegenverkehrs wendete. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes musste der 19-jährige nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Hecke des dortigen Grundstücks. Die Hecke wurde dabei nicht unerheblich beschädigt, an dem VW Golf entstand Sachschaden im Frontbereich. Die offenbar allein in ihrem hellen Kleinwagen sitzende, ältere Frau entfernte sich anschließend unerkannt in Richtung Waldhusener Weg. Vonseiten der ermittlungsführenden Polizeistation Kücknitz werden etwaige Zeugen dieses Vorfalls gesucht. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an 0451 – 300 36 30 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de