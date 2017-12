Lübeck (ots) – Eine besonders üble Überraschung bescherten bisher unbekannte Täter einer Familie in Lübeck: Sie entwendeten die in einem Schuppen deponierten Weihnachtsgeschenke. „Wisst ihr, wo jetzt noch ein Geschäft geöffnet hat?“ wurden die Beamten bei ihrem Eintreffen am 24.12. gegen 11.10 Uhr von dem Familienvater begrüßt: Eigentlich hinreichend vor neugierigen Kinderaugen geschützt, wurden die für das 12-jährige Mädchen bestimmten Geschenke in einem Fahrradschuppen zwischengelagert. Doch man hatte nicht mit der kriminellen Energie einiger Mitmenschen gerechnet. Mit Erschrecken mussten die Eltern am Vormittag des 24.12. feststellen, dass unbekannte Täter ihnen die Geschenke für das Kind aus dem Schuppen gestohlen hatten. Damit haben die Diebe der Familie aus dem Siemser Mühlenweg in Kücknitz ein Weihnachtsfest beschert, welches sie so schnell nicht wieder vergessen wird. Das „Fest der Liebe“ gilt eben offenbar nicht für alle Menschen. Die Polizeistation Kücknitz hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Quelle: presseportal.de