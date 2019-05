Lübeck (ots) – Im Lübecker Stadtteil Kücknitz wurde am Sonntag, 26.05.2019, gegen 16.00 Uhr, auf einer Rasenfläche in der Kücknitzer Hauptstraße ein Ehering aufgefunden. Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, den Ring einer Person zuzuordnen. Der Verlierer / Eigentümer kann sich noch bis Freitag dieser Woche (31.05.2019) bei der Polizeistation Kücknitz melden und seinen Ring in Empfang nehmen. Danach wird die Fundsache an das Fundbüro der Hansestadt Lübeck übergeben. Wir drücken dem Verlierer / Eigentümer die Daumen, dass er seinen Ring noch vor dem darin eingravierten Datum zurückerlangt.

Quelle: presseportal.de