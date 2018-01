Lübeck (ots) – Freitagmittag (19. Januar 2018) geriet in Lübeck Kücknitz eine Gartenlaube in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten jedoch knapp 30 Kleintiere vor den Flammen retten. Um 12:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in Lübeck Kücknitz alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache war in einer Kleingartenkolonie nahe der Eisenstraße eine Gartenlaube in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Laube bereits im Vollbrand. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die betroffene Gartenlaube brannte vollständig nieder, die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte jedoch knapp 30 Kleintiere, darunter mehrere Meerschweinchen und Kaninchen, aus einem Verschlag vor den Flammen retten. Die Tiere wurden kurzfristig von einem Bekannten der geschädigten Gartenlaubenbesitzerin in Obhut genommen. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Quelle: presseportal.de