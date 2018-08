Lübeck (ots) – Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag auf Montag (12.08. auf 13.08.2018) von einer Weide im Bereich des Dummersdorfer Ufers ein Lamm entwendet und getötet. Ein Spaziergänger hatte dem zuständigen Schäfer am Montag gegen 09.00 Uhr von seiner Entdeckung berichtet. Gemeinsam gingen der 51-jährige Schäfer und der Spaziergänger zu dem beschriebenen Fundort im Bereich Resebergweg / Sandfeld. Hier musste der Schäfer feststellen, dass eines seiner Schafe verbrannt auf dem dortigen Weg lag. Bei einer späteren Zählung seiner Herde stellte sich heraus, dass es sich bei dem getöteten Tier um ein zirka vier Monate altes Lamm gehandelt hatte. Der Schäfer erstattete bei der Polizeistation in Kücknitz Anzeige. Dort wurde gegen den/die bisher noch unbekannten Täter ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, denen im beschriebenen Bereich des Dummersdorfer Ufers und im Zeitraum von Sonntag auf Montag (12. auf 13.08.) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter 0451 – 300 36 30 mit der Polizeistation Kücknitz in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de