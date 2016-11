POL-HL: HL_Kücknitz / Illegale Abfallentsorgung

Lübeck (ots) – Im Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer wurden durch unbekannte Täter zirka 200 Altreifen und zehn Kanister mit Altöl entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen. Am Donnerstag (17.11.2016) wurde der Polizei in Kücknitz ein besonderer Fall von illegaler Abfallentsorgung mitgeteilt. In unmittelbarer Nähe des Tierheims, direkt neben dem Verbindungsweg zwischen dem Resebergweg und dem Hirtenbergweg, wurden von unbekannten Tätern zirka 200 Altreifen und zehn verschieden große, mit Altöl gefüllte Kanister abgelagert. Der Tatzeitraum kann auf den Bereich zwischen dem 15.11.2016, 17.00 Uhr, und dem 17.11., 11.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungen zur vorliegenden Umweltstraftat werden beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Scharbeutz (Ermittlungsdienst Umweltschutz) geführt. Zeugenhinweise auf den oder die Täter werden erbeten an 04524 – 70770 (PABR) oder an die Polizei in Kücknitz (0451 – 300 3630) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de