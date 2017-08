Lübeck (ots) – Ein Bewegungsmelder im Erdgeschoss eines Elektrofachmarkts in der Dänischburger Landstraße hatte am Montag (28.08.2017) gegen 22.05 Uhr optischen und akustischen Alarm ausgelöst. Drei Funkwagenbesatzungen der Polizei begaben sich zu dem Einkaufscenter in Lübeck Dänischburg, um in dem darin befindlichen Elektrofachmarkt die Ursache für die Alarmauslösung zu erkunden. Der „Übeltäter“ konnte tatsächlich nach einiger Zeit überführt werden: ein Reinigungsroboter wurde auf dem Boden vor einem Regal vorgefunden, aus dem er augenscheinlich herausgefallen war. Ob er bereits mit dem Reinigen der Böden begonnen hatte, wurde nicht berichtet….

Quelle: presseportal.de