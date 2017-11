Lübeck (ots) – Am vergangenen Donnerstag (23.11.2017) kam es um 11.08 Uhr im Kreuzungsbereich Hochofenstraße / Friedrich-Ewers-Straße in Lübeck-Kücknitz zum Zusammenstoß eines Linienbusses (Linie 33) mit einem schwarzen Pkw VW Passat. Zeugen zufolge hatte sich in der vierten Sitzreihe vorn rechts in dem Bus eine ältere Dame befunden, die sich bei dem Zusammenstoß den Kopf an einer Haltestange gestoßen hatte. Diese Dame hatte sich jedoch während der Unfallaufnahme durch die Polizei vom Unfallort entfernt, ohne dass ihre Personalien festgestellt werden konnten. Die Ermittler der Polizei benötigen aus Gründen der Vollständigkeit des Ermittlungsvorgangs die Personalien der Dame und fordern sie hiermit auf, sich unter 0451 – 300 3630 mit der Polizeistation in Kücknitz in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de