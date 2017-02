POL-HL: HL_Moisling / Diebstahl von großen Bauzaunbannern – die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am zurück liegenden Wochenende (Zeitraum vom 18.02. bis zum 20.02.2017) wurden im Einmündungsbereich August-Bebel-Straße / Stecknitzstraße sechs große Bauzaunbanner entwendet. Die zirka 340 x 175 Zentimeter großen Banner sind mit Fotos vom Stadtteil Moisling bedruckt, zum Beispiel mit Bildern der Heinrich-Mann-Schule, der Mühlenwegschule, vom Hochhaus im Brüder-Grimm-Ring oder vom Moislinger Blick über den Kanal. Ihre Aufgabe war, mit ihrer markanten Größe die Bauzäune zu verschönern. Die Banner waren mit Kabelbindern befestigt. Bisher unbekannte Täter haben diese Befestigungen zerstört und sechs der zehn dort angebrachten Banner entwendet. Der Wert der entwendeten Banner wird auf zirka 600,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der sechs entwendeten Banner werden unter 0451 – 8097030 an die Polizeistation Moisling oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Quelle: presseportal.de