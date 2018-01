Lübeck (ots) – Nachdem zwei männliche Personen am Sonntag (14.01.2018) bei einem Einbruch in einen Supermarkt im Lübecker Andersenring beobachtet wurden, konnte die Polizei die Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Um 13.00 Uhr wurde dem 4. Polizeirevier in der Possehlstraße telefonisch mitgeteilt, dass in Moisling soeben ein Einbruch in einen Supermarkt im Andersenring eingebrochen worden sei. Zwei Täter würden sich gerade mit einem Einkaufswagen vom Tatort entfernen. Nur drei Minuten später trafen zwei Funkwagenbesatzungen des 4. Revieres am beschriebenen Ort ein. Noch in relativer Nähe vom Ort des Geschehens trafen die Beamten auf zwei 37- und 45-jährige Männer aus Lübeck, die in einem Einkaufswagen zwei mit aktuellen Zeitschriften gefüllte Kunststofftransportboxen bei sich führten. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge stammten die Zeitschriften, die Transportboxen und der Einkaufswagen aus dem Warenanlieferungsbereich des Supermarktes. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt. Dort durchgeführte Atemalkoholtest ergaben vorläufige Werte von 0,92 Promille bei der ersten bzw. 0,66 Promille bei der zweiten Person. Vonseiten des 4. Polizeirevieres Lübeck wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Quelle: presseportal.de