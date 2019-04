Lübeck (ots) – Am Samstagabend (06.04.2019) kam es in der Straße Hasselbreite in Lübeck zu einem lautstarken Streit zwischen einem 40-jährigen Mann und einer 46-jährigen Frau, in dessen Verlauf die Frau geschlagen und in ein Auto gezerrt wurde. Nach einem Verkehrsunfall in der Hüxtertorallee konnte der männliche Unfallverursacher nach kurzer Flucht gestellt werden. Zeugenaussagen zufolge gab es gegen 21.00 Uhr einen lautstarken Streit zwischen dem 40-jährigen Mann und der 46-jährigen Frau. Die Frau wurde dabei von dem Mann geschlagen und schließlich in den Fond eines Pkw BMW 320 gestoßen, mit dem der Mann sodann davonfuhr. Gegen 21.15 Uhr prallte der Pkw schließlich gegen einen Baum, nachdem der Pkw aus der Kronsforder Allee kommend über die Mittelinsel des Mühlentortellers in die Hüxtertorallee geführt worden war. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Dennoch unternahm der 40-jährige Lübecker noch den Versuch, fußläufig vom Unfallort in Richtung Kanalwanderweg zu entkommen. Dabei konnte der Flüchtige jedoch von Zeugen beobachtet werden, die den kurz danach eintreffenden Polizeibeamten Hinweise zur Fluchtrichtung geben konnten. Die feine Spürnase des Diensthundes CAMPARI führte die Hundeführerin wenig später zu dem Versteck des Flüchtigen, der sich entlang des Wanderweges in Richtung Rehderbrücke in einer Grünanlage unter seiner Jacke zu verstecken versucht hatte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen dem 4. Polizeirevier zugeführt. Gegen ihn wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung eingeleitet. Die 46-jährige Lübeckerin hat nach Untersuchung durch den Rettungsdienst auf die Zuführung in eine Lübecker Klinik verzichtet.

Quelle: presseportal.de