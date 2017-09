Lübeck (ots) – Ein Zeuge hatte am vorigen Dienstag (19.09.2017) offenbar beobachtet, wie ein parkendes Auto im Sterntalerweg von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde. Das Kennzeichen des unfallverursachenden Autos wurde auf einem Zettel notiert und an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Als die Besitzerin einer Mercedes B-Klasse nach nur 15 Minuten Abwesenheit um 11.00 Uhr zu ihrem auf Höhe Sterntalerweg 1 geparkten Fahrzeug zurückgekehrt war, bemerkte sie einen Zettel an der Windschutzscheibe. Auf diesem, von einem Notizblock einer Apotheke abgerissenen Zettel, hatte ein Zeuge des Unfalls ein Lübecker Kraftfahrzeugkennzeichen und „blauer Wagen“ notiert. Jetzt erst stellte die Geschädigte die Beschädigungen an ihrem Auto im Bereich der hinteren Stoßstange und der hinteren linken Tür fest. Mit diesem Zettel meldete sich die 32-jährige Fahrzeughalterin zwei Tage später bei der Polizeistation Buntekuh und erstattete Anzeige. Im Zuge ihrer Ermittlungen suchten die Beamten die Halteranschrift zu dem auf dem Zettel benannten Fahrzeug auf. Sie stießen dort auf einen blauen Volkswagen, der einer älteren Dame aus Moisling gehörte. Die Dame gab an, zum fraglichen Zeitpunkt nicht im Sterntalerweg gewesen zu sein. An beiden Seiten des vorderen Stoßfängers des VW konnten die Beamten Lackschäden feststellen. Anhand dieser Beschädigungen konnte von den Beamten nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der VW der älteren Dame als Verursacherfahrzeug in Frage kommt. Der Zeuge des Unfalls, der den Hinweiszettel an dem Mercedes hinterlassen hatte, aber auch etwaige andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0451 – 31 70 1000 bei der Polizeistation Buntekuh zu melden.

Quelle: presseportal.de