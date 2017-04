POL-HL: HL_Moisling / Zeugensuche: PKW in Lübeck Moisling beschädigt

Lübeck (ots) – Freitagnacht (28.04.2017) wurde in Lübeck Moisling ein PKW durch den Einsatz von Brandbeschleunigern beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01.00 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person im Oberbüssauer Weg/ Ecke Eulenspiegelweg gemeldet. Der Mann hielt sich dicht an einem geparkten VW Golf auf, machte sich an dem PKW zu schaffen und entfernte sich daraufhin. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, suchte daraufhin das genannte Fahrzeug auf und alarmierte die Polizei. Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck konnten daraufhin entzündete Brandbeschleuniger feststellen. Kunststoffteile des Fahrzeugs waren durch die Hitze bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine umfangreiche Tatortbereichsfahndung nach dem Täter verlief jedoch negativ – er konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich weitere Erkenntnisse aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de