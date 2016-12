POL-HL: HL_OH-Bad Schwartau / Veranstaltung Wohnungseinbruchsschutz in Bad Schwartau wieder gut besucht Weitere Informationsabende folgen – um Anmeldung wird gebeten

Lübeck (ots) – Am 20.12.2016 fand eine Veranstaltung zum Thema Wohnungseinbruchsschutz in Bad Schwartau statt. Der Präventionsbereich der Polizeidirektion Lübeck und der Sicherheitsberater für Senioren hatten geladen und es kamen etwa 100 Besucher in die Mensa des Gymnasiums am Mühlenberg. Interessiert hörten sich die Gäste den Vortrag der Präventionsbeamten an. Im Anschluss testeten die Besucher selbst, wie schnell sich ein gut gesichertes Fenster öffnen lässt. Die hohe Anzahl der Gäste an dieser Veranstaltung zeigte, wie wichtig dieses Thema derzeit für die Bevölkerung ist. Daher wird es weitere Informationsabende im neuen Jahr zum Thema ‚Einbruchsschutz‘ geben, die im Behördenhochhaus stattfinden werden. Es werden je zwei Termine im Januar (05. und 10.01.17) und im Februar (02. und 14.02.17) angeboten. An diesen Dienstagen und Donnerstagen wird die Veranstaltung jeweils in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr stattfinden. Um Anmeldung wird unter der Rufnummer 0451-1310 gebeten.

Quelle: presseportal.de