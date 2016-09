Lübeck (ots) – Der seit Montagabend (12.09.16) aus einer Pflegeeinrichtung in der Dorfstraße in Pönitz am See abgängig gewesene Peter-Paul Härtwig wurde aufgrund eines Zeugenhinweises am frühen Mittwochabend (14.09.2016) um 17.50 Uhr in Lübeck angetroffen. Er wurde von der Polizei in seine Pflegeeinrichtung zurück gebracht.

Quelle: presseportal.de