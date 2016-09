POL-HL: HL_OH-Pönitz am See / Vermisste Person

Lübeck (ots) – Seit Montagabend (12.09.16) ist der 59-jährige Peter-Paul Härtwig aus einer Pflegeeinrichtung in der Dorfstraße in Pönitz am See abgängig. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Person. Herr Härtwig ist psychisch erkrankt und bedarf zur Bewältigung des Alltags Hilfe. Der etwa zwei Meter große, schlanke Mann hat ein sehr ungepflegtes Erscheinungsbild und trägt einen Vollbart. Seine dunkelbraunen Haare hatte der Vermisste zu einem Zopf gebunden. Zuletzt trug er eine zerschlissene schwarze Lederhose mit einer Boxershorts darüber, einen schwarzen Ledermantel und zerschlissene Schuhe. Er tritt als Eigenbrötler auf und führt mitunter Selbstgespräche. Ein Bezug zur Stadt Lübeck ist vorhanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in der Hansestadt aufhält. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge verfügt er über Bargeld. Es wird darum gebeten, dass er von dem Bürger nicht selbst angesprochen wird, möglicherweise reagiert Herr Härtwig aggressiv. Sollte der Vermisste gesehen werden, informieren Sie bitte die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder aber direkt bei jeder Polizeidienststelle. !!! um Rundfunkdurchsagen wird gebeten !!!

Quelle: presseportal.de