POL-HL: HL_OH-Polizeidirektion Lübeck / Glatteis führte zu mehreren Unfällen in und um Lübeck

Lübeck (ots) – Eisglätte hatte ab 02.00 Uhr heute Nacht (12.01.17) zu 13 Unfällen in Lübeck und Ostholstein geführt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden können keine Angaben gemacht werden. Während sich der erste Unfall nahe Lübeck auf der BAB 1, Richtung Hamburg, kurz vor 02.30 Uhr ereignete, lag der Schwerpunkt in der Zeit von 04.45 Uhr bis 05.45 Uhr rund um die Anschlussstelle Moisling. Dort waren der Polizei fünf Unfälle in Fahrtrichtung Hamburg gemeldet worden. Auf der B 76, etwa 3 km von Niendorf entfernt in Richtung Travemünde, war um 05.00 Uhr ein Fahrzeug in die dortige Leitplanke geraten. Bei all diesen Unfällen hat es nach ersten Erkenntnissen keine verletzten Personen gegeben. In Ostholstein wurden zwischen 06.45 Uhr und 09.30 Uhr sechs Glatteis-Unfälle in den Ortschaften Neustadt (2x), Lensahn und Grömitz sowie auf der BAB 1 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf und bei der Anschlussstelle Lensahn gemeldet. Leicht verletzt wurden in Grömitz ein Schüler (7 J.) und seine ihn begleitende Mutter, die wegen der Glätte vor einer Realschule heute Morgen kurz vor 08.00 Uhr mit ihren Fahrrädern stürzten. Einen Schock erlitt eine junge Autofahrerin (22 J.), die mit ihrem Pkw auf der BAB 1 nahe Ratekau gegen die Leitplanken geriet. Nicht so glimpflich ging ein Unfall aus, der kurz vor 07.30 Uhr auf der BAB 1 Höhe Ratekau geschah. Hier überholte eine 22-Jährige mit ihrem Fiat einen VW Transporter, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Plötzlich kam sie nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Auto nach dem Überholvorgang ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet dadurch auf die Standspur, wo es zunächst ohne Schaden quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 21-jährige Fahrer des von ihr überholten Transporters hielt nach dem Unfall an und kümmerte sich um die Autofahrerin. Während beide auf der Standspur standen, befuhr ein Audi-Fahrer mit seinem Auto den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Sein Auto kam aufgrund der Glätte ebenfalls ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der 27-Jährige mit dem Audi dann leicht die Leitplanke touchierte, stieß er danach mit dem Auto gegen den auf der Standspur befindlichen Transporter und letzterer wiederum durch diesen Anstoß weiter gegen den Fiat. Der VW Transporter und der Fiat wurden dadurch auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn gestoßen. Die Fiat-Fahrerin kam mit einem Schock in ein Krankenhaus nach Neustadt, der Audi-Fahrer schwer verletzt in eine Lübecker Klinik. Der VW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung wurde dieser Bereich auf der BAB 1 von 07.30 Uhr bis 09.10 Uhr zunächst voll- und später teilgesperrt. Es folgte ein Rückstau von etwa 3 km.

Quelle: presseportal.de