POL-HL: HL_Polizeidirektion Lübeck / Warnung vor dem Enkeltrick

Lübeck (ots) – In der letzten Woche kam es in Lübeck zu zwei vollendeten Enkeltricktaten nach der üblichen Vorgehensweise, indem bei den Geschädigten angerufen wird und erraten werden soll, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet. In beiden Fällen gaben die Geschädigten den Namen von Verwandten vor und gingen auf deren Geldforderung für einen vermeintlichen Immobilienerwerb ein. Das Geld wurde, nachdem die Geschädigten es von der Bank geholt hatten, an angebliche Mitarbeiter des Notars übergeben. Der Schaden liegt in beiden Fällen im unteren fünfstelligen Bereich. Anfang dieser Woche kam es zu einer weiteren Tat, die sich aber in der Vorgehensweise etwas unterscheidet. Hier wurde ebenfalls bei einer älteren Dame angerufen und sich als vermeintliche Cousine ausgegeben, welche bei einem Notar sitze und dringend 25.000 Euro benötige. Das Geld sollte auch hier von einem Mitarbeiter des Notars abgeholt werden. Die ältere Dame reagierte aber besonnen und verweigerte die Herausgabe des Geldes an eine ihr fremde Person. Kurze Zeit später rief erneut eine Frau an, die vorgab, von der Polizei zu sein. Man habe ihr Telefon überwacht, die Telefonate mitverfolgt und wolle ihr sagen, dass sie sich völlig richtig verhalten habe. Die angebliche Polizistin erklärte, dass die Polizei die Täter festnehmen möchte und dazu die Geldübergabe zur Ergreifung der Täter stattfinden müsse. Die ältere Dame erklärte sich zur Mithilfe bereit und wollte die 25.000 Euro übergeben. In der Annahme, die Geldübergabe werde von der Polizei überwacht, übergab sie den Gesamtbetrag dem angeblichen Mitarbeiter des Notars. Vor dem Hintergrund der hier aufgeführten Fälle bittet die Polizei nochmals darum, folgende Hinweise zu beachten: – Seien Sie misstrauisch, wenn sich Ihr Gegenüber am Telefon nicht mit Namen meldet – Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen Verwandten handelt, in dem Sie ihn unter der bisher bekannten Nummer zurückrufen und lassen sich den Sachverhalt bestätigen – Geben Sie keine Auskunft über Ihren familiären oder finanziellen Verhältnisse – Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen – Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, oder Sie Opfer geworden sind – Sprechen Sie mit Eltern, Großeltern oder anderen Verwandten und Bekannten über die Gefahren solcher betrügerischen Anrufe

Quelle: presseportal.de