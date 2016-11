POL-HL: HL_St. Gertrud / Beschädigung von parkenden Fahrzeugen. Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – In der Knud-Rasmussen-Straße wurden am zurückliegenden Wochenende mindestens vier Autos an der rechten Fahrzeugseite durch Zerkratzen beschädigt. Die Pkw standen in der Knud-Rasmussen-Straße gegenüber der Hausnummer 19 am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Allen Fahrzeugen (VW Lupo, Hyundai i30, BMW 1er und Fiat Punto) wurden an der rechten Fahrzeugseite tiefe Kratzer beigefügt. Die Schäden an den Fahrzeugen werden mit jeweils zirka 1.000 bis 2.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit konnte von den geschädigten Fahrzeugbesitzern auf den Zeitraum von Freitag (18.11.2016, 21.00 Uhr) bis Samstag (19.11.2016, 07.30 Uhr) eingegrenzt werden. Zeugen dieser Sachbeschädigung und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0451-131-6345 mit dem 3. Polizeirevier in Lübeck oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de