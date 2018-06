Lübeck (ots) – Ein 76-jähriger Lübecker nahm am späten Montagabend (04.06.2018) ungewöhnliche Geräusche vom Gelände der Badestelle „Kleiner See“ wahr. Auf seiner allabendlichen Runde mit dem Hund wurde der Lübecker auf metallische Geräusche vom Gelände der Badeanstalt aufmerksam. Als Inhaber eines Schlüssels zu dem Gelände betrat der Mann gegen 22.30 Uhr das Gelände durch das Haupttor. An dem dort auf dem Gelände stehenden Imbissanhänger bemerkte der 76-jährige eine männliche Person, die auf seine deutliche Ansprache hin den Versuch unternahm, sich in Richtung Haupttor zu entfernen. Dem Spaziergänger und seinem Hund gelang es jedoch, die Person davon zu überzeugen, bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei vor Ort zu verweilen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen durch die wenig später eingetroffenen Polizeibeamten des 3. Polizeirevieres wurde diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Der polizeibekannte Tatverdächtige konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Vonseiten der Polizei wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Quelle: presseportal.de