Lübeck (ots) – Gegen 07.30 Uhr wurde der Polizei in Lübeck am Freitagmorgen (06.09.2019) von einem Zeugen mitgeteilt, dass dieser ein herumtreibendes Motorboot im Bereich der Kaianlagen hinter dem Glashüttenweg entdeckt habe. Aus Travemünde machten sich eine Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizei und vom 3. Polizeirevier eine Funkwagenbesatzung auf den Weg zum Einsatzort. Auf dem Boot entdeckten die Beamten eine männliche Person, die dort offensichtlich genächtigt hatte. Von dem Lübecker konnten keine sachdienlichen Informationen zum Tathergang erlangt werden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes überführten den Mann, der leichte Anzeichen von Unterkühlung aufwies, in eine Lübecker Klinik. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am Vorabend (05.09.2019) auf dem Gelände der Media Docks und auch beim Betreten von Sportbooten angetroffen worden war. Der 37-jährige war von Polizeikräften der Örtlichkeit verwiesen worden, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Es ist zu vermuten, dass der Mann später zu dem Boot zurückgekehrt war, um dort zu nächtigen. Letztlich wurden sämtliche Festmacherleinen des 7,90 Meter langen Sportbootes losgebunden, und dass Boot trieb von der New Port Marina mit dem Strom der Trave bis zum Glashüttenweg, wo es letztlich von dem Zeugen entdeckt und gemeldet wurde. Die genauen Hintergründe dieser seltsamen Bootstour müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben.

