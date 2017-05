POL-HL: HL_St. Gertrud / Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Lübeck (ots) – Am Sonntagnachmittag (14.05.2017) missachtete ein Radfahrer beim Überqueren der Schlutuper Straße die Vorfahrtsregeln und wurde von einem PKW erfasst. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge war der Radfahrer offenbar betrunken. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer verbotswidrig den linken Gehweg des Marlirings in Richtung Schlutuper Straße. In Höhe der Einmündung des Marlirings versuchte der Lübecker zügig und ohne auf den Verkehr zu achten die Schlutuper Straße zu überqueren. Dabei übersah er eine in Richtung Innenstadt fahrende A-Klasse. Der 75-jährige Fahrer des Daimlers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision der Verkehrsteilnehmer. Bedingt durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer durch die Luft geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn auf. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck starken Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Aufgrund der Verletzungen war ein Alkoholtest jedoch nicht möglich. Ein Richter ordnete anschließend die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. An der beteiligten A-Klasse entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro, der Schaden an dem Fahrrad beträgt etwa 50 Euro.

Quelle: presseportal.de