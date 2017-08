Lübeck (ots) – Am Montag, den 14.08.2017, kam es um 17:10 Uhr auf der Burgtorbrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw Opel Zafira. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt. Ein 73- jähriger Lübecker befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zum Gustav-Radbruch-Platz in Lübeck verlaufenden Radweg aus Richtung Falkenstraße kommend in Richtung Fährstraße. Zur gleichen Zeit befuhr der 75-jährige Fahrer eines Opel Zafira aus Ostholstein die rechte Spur der Straße Burgtorbrücke in Richtung Große Burgstraße. Beim Queren der Straße Burgtorbrücke übersah der Fahrradfahrer den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß des Fahrrades mit dem Pkw. Der 73-jährige Radfahrer stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen einer Lübecker Klinik zugeführt.

Quelle: presseportal.de