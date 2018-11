Lübeck (ots) – Für zwei Stunden errichteten Beamte des 4. Polizeirevieres am heutigen Dienstag (13.11.2018) im Bereich Moltkestraße / Moltkeplatz eine Kontrollstelle. Dies ist die Bilanz: In der Zeit von 09.00 bis 11.00 Uhr nahmen sieben Beamte aus dem Regeldienst des 4. Polizeirevieres den Straßenverkehr rund um den Moltkeplatz unter die Lupe. In der Bilanz musste festgestellt werden, dass in diesem Zeitraum sechs Verkehrsteilnehmer gegen die Gurtpflicht verstoßen haben, ein Fahrzeugführer wurde bei der Nutzung des Mobiltelefons am Steuer betroffen. Zwei Verkehrsteilnehmern wurde ein Kontrollbericht ausgestellt, sie müssen ihre Fahrzeuge noch einmal bei der Polizei vorführen. In einem Fall wurde ein Fehlbestand im Bereich Verbandskasten / Warnweste / Warndreieck festgestellt, im anderen Fall wurde ein Riss in der Frontscheibe bemängelt. Laut aktuellem Tatbestandskatalog werden Gurtverstöße mit 30,- Euro, die Nutzung von Handys am Steuer mit 100,- Euro und einem Punkt beim Kraftfahrtbundesamt geahndet.

Quelle: presseportal.de