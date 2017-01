POL-HL: HL_St. Gertrud Tatverdächtiger nach Einbruch mit Haftbefehl in die JVA

Lübeck (ots) – Aufmerksame Nachbarn informierten die Polizei, nachdem ihnen im Garten des Nachbargrundstückes ungewöhnliche Bewegungen aufgefallen waren. Am späten Samstagabend (21.01.2017) ging bei der Polizei in Lübeck um 21.13 Uhr der Notruf ein, dass sich auf einem Grundstück am Heiligen-Geist-Kamp zwei verdächtige Personen an einem Haus zu schaffen machen würden. Die Anruferin konnte dann noch beobachten, dass die beiden Personen sich in Richtung Zwinglistraße entfernt hätten. Im Rahmen der Bestreifung der naheliegenden Straßen des Wohnbereiches fiel einer Funkwagenbesatzung des 3. Polizeirevieres nur wenig später eine männliche Person auf, die der telefonisch durchgegebenen Beschreibung entsprach und einen Rucksack bei sich führte. Bei einer Durchsuchung der Person und des mitgeführten Rucksacks wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden Da mit dem 33-jährigen Mann keine Unterhaltung in deutscher Sprache möglich war, wurde er zunächst dem 3. Polizeirevier und später dem Polizeigewahrsam zugeführt. Im Verlauf des gestrigen Sonntags wurden der Polizei noch zwei weitere Einbruchs-Tatorte bekannt, die beide in der Goerdelerstraße und somit in örtlicher Nähe zum Tatort im Heiligen-Geist-Kamp liegen. Bei allen Tatorten konnten Spuren gesichert werden, die einen Zusammenhang zu dem am Samstagabend festgenommen Mann wahrscheinlich erscheinen lassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der tatverdächtige Mann am Sonntagabend einer Richterin vorgeführt. Dem 33-jährigen Mann wurde nach der richterlichen Vernehmung der Untersuchungshaftbefehl verkündet. Im Anschluss wurde er der JVA Lübeck zugeführt.

Quelle: presseportal.de