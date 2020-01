Lübeck (ots) – Bei einer behördenübergreifenden Kontrollaktion sind am Donnerstagabend der vorigen Woche (09.01.2020) Beamte der Polizeistation St. Jürgen, der Steuerfahndung und des Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck gegen illegales Gewerbe, gegen milieutypische Straftaten bzw. ordnungsbehördliche Verstöße in der Rotlichtszene, illegalem Aufenthalt, gegen finanz- und baurechtliche Verstöße vorgegangen. Bei dem dreistündigen Einsatz wurden insgesamt zehn Objekte im Stadtteil St. Jürgen überprüft, wobei besondere Schwerpunkte im Gewerbegebiet Genin sowie in der Kronsforder Allee lagen. Von den 24 Einsatzkräften wurden u.a. Bordelle, Modelwohnungen, KFZ-Werkstätten, Imbisse und Mietwohnungen in Augenschein genommen. Eine Wohnhauskontrolle führte zur vorläufigen Festnahme von drei Georgiern im Alter von 25, 32 und 34 Jahren wegen der Verdachtes des illegalen Aufenthaltes. Im Gewerbe- und Industriegebiet Genin wurden an drei Objekten acht Personen in Wohnungen angetroffen, obwohl dort baurechtlich kein Wohnen statthaft ist. Hier wird nun die Räumung der Wohnungen veranlasst. Des Weiteren wurden 11 Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen (An- und Abmeldungen) festgestellt. Bezüglich der KFZ-Werkstätten und eines Imbisses konnten weitere konkrete Ermittlungsansätze gewonnen werden. Außerdem konnten 22 Verstöße gegen das Prostituiertenschutzgesetz ermittelt und durch den Ordnungsdienst zur Anzeige gebracht worden. „Wir werden also auch zukünftig verstärkt ein Auge auf diese Szene werfen und Kontrollen durchführen“, so der Leiter der Polizeistation St. Jürgen, Polizeihauptkommissar Carsten Stier.

Quelle: presseportal.de